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Факти / Спорт

Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу

Молодіжна збірна України з футболу у другому турі Чемпіонату світу U20 обіграла команду Катару з рахунком 1:0.

Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу

У Польщі молодіжна збірна України з футболу у другому турі Чемпіонату світу U-20 виграла у Катару, забивши один гол.

Переможний м’яч на 59-й хвилині забив головою гравець київського Динамо Денис Попов.

Читайте: Фінал ЛЄ у Баку: УЄФА перевірить своє рішення – ЗМІ

30 травня в заключному матчі групового етапу збірна України зіграє проти Нігерії.

Нагадаємо, українська команда U-20 з футболу стартувала на Чемпіонаті світу з перемоги над США.

Фото: FIFA

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