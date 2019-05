Італійська Рома презентувала комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Нова форма вовків виконана у традиційних червоно-жовтих кольорах. У порівнянні з нинішнім варіантом на комірцях футболок з’явилася блискавка.

Стилізоване зображення блискавки — це відсилання до давньоримського бога грому і неба Юпітера. Гетри будуть червоного кольору із жовтими вставками, а ось шорти — білі.

Рома представила нову форму з блискавками бога Юпітера / 8 фотографий

Технічним спонсором римської команди залишився американський спортивний бренд Nike. В презентації форми взяли участь хавбеки Лоренцо Пеллегріні та Ніколо Дзаньоло.

STRUCK BY LIGHTNING!

Our 2019-20 Nike home shirt is here!pic.twitter.com/WGuFQaUwhX

— AS Roma English (@ASRomaEN) 23 мая 2019 г.