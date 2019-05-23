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Факти / Спорт

Рома представила нову форму з блискавками бога Юпітера

Рома представила комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

Рома нова форма

Італійська Рома презентувала комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Нова форма вовків виконана у традиційних червоно-жовтих кольорах. У порівнянні з нинішнім варіантом на комірцях футболок з’явилася блискавка.

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Стилізоване зображення блискавки — це відсилання до давньоримського бога грому і неба Юпітера. Гетри будуть червоного кольору із жовтими вставками, а ось шорти — білі.

— Римська міфологія та її вплив на римську ідентичність відіграли велику роль в нашій концепції. В цьому році ми зосередилися на Юпітері, і блискавка була очевидним і потужним символом, — розповів один з керівників процесу створення форми Піт Хоппінс.

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Рома представила нову форму з блискавками бога Юпітера / 8 фотографий

Технічним спонсором римської команди залишився американський спортивний бренд Nike. В презентації форми взяли участь хавбеки Лоренцо Пеллегріні та Ніколо Дзаньоло.

До речі, Мілан представив домашню форму, в якій буде виступати у сезоні-2019/20.

ФотоAS Roma

ДжерелоAS Roma

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