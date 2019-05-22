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Факти / Спорт

Інтер презентував нову форму на сезон 3D-моделлю футболістки

Інтер представив комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

Интернационале форма

Міланський Інтер презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Читайте: Ретро в моді: Мілан презентував форму на сезон-2019/20

Нова екіпіровка нерадзуррі суттєвих змін не зазнала — класичні сині та чорні вертикальні смуги. V-подібний комір буде білим, як і манжети на рукавах. Створюючи дизайн нової джерсі для Інтера, дизайнери черпали натхнення у формі нерадзуррі зразка сезону-1989/90.

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Інтер презентував нову форму на сезон 3D-моделлю футболістки / 5 фотографий

Форму на новий сезон презентувала жіноча команда нерадзуррі. Також клуб для презентації розробив 3D-модель футболістки, яка неприроднім чином крутиться у кадрі.

Технічним спонсором міланської команди є компанія Nike.

Раніше Манчестер Юнайтед представив домашню форму на сезон-2019/20.

Фото: Inter

ДжерелоInter

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