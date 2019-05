Міланський Інтер презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Нова екіпіровка нерадзуррі суттєвих змін не зазнала — класичні сині та чорні вертикальні смуги. V-подібний комір буде білим, як і манжети на рукавах. Створюючи дизайн нової джерсі для Інтера, дизайнери черпали натхнення у формі нерадзуррі зразка сезону-1989/90.

Інтер презентував нову форму на сезон 3D-моделлю футболістки / 5 фотографий

Форму на новий сезон презентувала жіноча команда нерадзуррі. Також клуб для презентації розробив 3D-модель футболістки, яка неприроднім чином крутиться у кадрі.

NEW SHIRT!

BREAK LINES. MAKE DREAMS

We’re proud to present our new 19/20 Home Kit @nikefootball pic.twitter.com/jOFAeLPlrk

— Inter (@Inter_en) 22 мая 2019 г.