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Факти / Спорт

Україна – Сербія: у Львові відкриють фан-зону і проведуть марш фанатів

У фан-зоні у Львові перед матчем збірної України проти Сербії виступить DZIDZO.

Україна – Сербія: у Львові відкриють фан-зону і проведуть марш фанатів

У Львові на площі перед Львівським національним університетом відкриють фан-зону.

Розваги для львів’ян і гостей міста працюватимуть з 7 по 10 червня.

У п’ятницю, 7 червня, люди у фан-зоні зможуть подивитися концерт DZIDZO (початок о 19.00), а 10 червня виступ гурту ВВ (початок о 19.00).

Читайте: Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду

У п’ятницю, 7 червня, перед матчем зі збірною Сербії о 16.00 стартує піший марш фанатів української збірної.

Нагадаємо, Шевченко виключив зі складу збірної на матч проти Сербії п’ятьох футболістів.

Фото: Dreamstime

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