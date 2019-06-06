У фан-зоні у Львові перед матчем збірної України проти Сербії виступить DZIDZO.
У Львові на площі перед Львівським національним університетом відкриють фан-зону.
Розваги для львів’ян і гостей міста працюватимуть з 7 по 10 червня.
У п’ятницю, 7 червня, люди у фан-зоні зможуть подивитися концерт DZIDZO (початок о 19.00), а 10 червня виступ гурту ВВ (початок о 19.00).
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У п’ятницю, 7 червня, перед матчем зі збірною Сербії о 16.00 стартує піший марш фанатів української збірної.
Нагадаємо, Шевченко виключив зі складу збірної на матч проти Сербії п’ятьох футболістів.
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