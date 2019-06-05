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Факти / Спорт

Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів раунду плей-оф Ліги націй.

Лига наций календарь

Вирішальні матчі першого в історії розіграшу футбольної Ліги націй пройдуть з 5 по 9 червня у португальських містах Порту та Гімарайнші.

У півфінальних зустрічах, які будуть зіграні 5 і 6 червня, зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії, а також національні команди Англії та Нідерландів.

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Четвірка учасників турніру в Португалії була визначена за підсумками виступу команд в лізі A.

Ліга націй-2018/19

1/2 фіналу

5 червня
Порту, стадіон Драгау
21:45  Португалія _:_  Швейцарія
6 червня
Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш
21:45  Нідерланди _:_  Англія

Матч за 3-є місце

9 червня
Гімарайш, стадіон Афонсу Енрікеш
16:00 Португалія/Швейцарія _:_ Нідерланди/Англія

ФІНАЛ

9 червня
Порту, стадіон Драгау
21:45 Португалія/Швейцарія _:_ Нідерланди/Англія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Dreamstime

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