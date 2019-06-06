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Факты / Спорт

Украина – Сербия: во Львове откроют фан-зону и проведут марш фанатов

В фан-зоне во Львове перед матчем сборной Украины против Сербии выступит DZIDZO.

Украина – Сербия: во Львове откроют фан-зону и проведут марш фанатов

Во Львове на площади перед Львовским национальным университетом откроют фан-зону.

Развлечения для львовян и гостей города будут работать с 7 по 10 июня.

В пятницу, 7 июня, люди смогут в фан-зоне посмотреть концерт DZIDZO (начало в 19.00), а 10 июня выступление группы ВВ (начало в 19.00).

Читайте: Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда

В пятницу, 7 июня, перед матчем со сборной Сербии в 16.00 стартует пеший марш фанатов украинской сборной.

Напомним, Шевченко исключил из состава сборной на матч против Сербии пятерых футболистов.

Фото: Dreamstime

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