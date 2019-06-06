В фан-зоне во Львове перед матчем сборной Украины против Сербии выступит DZIDZO.
Во Львове на площади перед Львовским национальным университетом откроют фан-зону.
Развлечения для львовян и гостей города будут работать с 7 по 10 июня.
В пятницу, 7 июня, люди смогут в фан-зоне посмотреть концерт DZIDZO (начало в 19.00), а 10 июня выступление группы ВВ (начало в 19.00).
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В пятницу, 7 июня, перед матчем со сборной Сербии в 16.00 стартует пеший марш фанатов украинской сборной.
Напомним, Шевченко исключил из состава сборной на матч против Сербии пятерых футболистов.
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