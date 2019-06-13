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Факти / Спорт

Календар АПЛ 2019/20: Ліверпуль відкриє новий сезон

Англійська Прем’єр-ліга опублікувала календар нового сезону чемпіонату Англії.

кассы Энфилда

Англійська Прем’єр-ліга опублікувала календар сезону-2019/20. Новий чемпіонат стартує 9 серпня матчем Ліверпуля проти новачка АПЛ Норвіч Сіті.

Також у першому турі у суботу, 10 серпня відбудеться “українське дербі” Александра Зінченка та Андрія Ярмоленка. Молотобійці прийматимуть на своєму полі містян.

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Матч першого кола між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться на Енфілді у суботу, 9 листопада. Гра другого кола на Етіхаді також пройде у суботу, але 4 квітня.

Перше дербі клубів з Манчестера заплановане на суботу, 7 грудня на Етіхад, друге відбудеться у суботу, 7 березня на Олд Траффорд.

Червоні дияволи прийматимуть Ліверпуль на Олд Траффорд 19 жовтня, а мерсисайдці зустрінуться з МЮ 18 січня.

Повністю подивитися календар АПЛ можна тут.

Також Факти ICTV писали, як Манчестер Сіті провів чемпіонський парад вулицями Манчестера.

ФотоPremier League

Фото: Dreamstime

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