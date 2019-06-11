Ліверпуль за перемогу у Лізі чемпіонів отримав iPhone XS Max 512 GB, корпуси яких виконані із 24-каратного золота.
Ірландська компанія iDesign Gold вирішила привітати Ліверпуль з перемогою у Лізі чемпіонів, подарувавши футболістам золоті айфони, а саме версію iPhone XS Max 512 GB з персоналізованої задньою панеллю.
Корпус виконаний із 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофею Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця та прізвищем.
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Вартість такого iPhone від iDesign Gold може коштувати до £3500 (€3940).
Екслюзивний подарунок отримали 27 гравців мерсисайдців, а також коуч команди Юрген Клопп.
Усі телефони, які виготовляє компанія, поставляються в спеціальних чорних кейсах з логотипом компанії.
Раніше Ліверпуль попрощався зі своїм форвардом Даніелем Старріджем.
Фото: IDESIGN GOLD
Джерело: Liverpool Echo