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Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS Max на 512 Гб

Ліверпуль за перемогу у Лізі чемпіонів отримав iPhone XS Max 512 GB, корпуси яких виконані із 24-каратного золота.

iPhone Gold Liverpool

Ірландська компанія iDesign Gold вирішила привітати Ліверпуль з перемогою у Лізі чемпіонів, подарувавши футболістам золоті айфони, а саме версію iPhone XS Max 512 GB з персоналізованої задньою панеллю.

Корпус виконаний із 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофею Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця та прізвищем.

Дивіться: Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїздну форму у біло-синьому кольорі

Вартість такого iPhone від iDesign Gold може коштувати до £3500 (€3940).

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Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS Max на 512 Гб / 7 фотографий

Екслюзивний подарунок отримали 27 гравців мерсисайдців, а також коуч команди Юрген Клопп.

Усі телефони, які виготовляє компанія, поставляються в спеціальних чорних кейсах з логотипом компанії.

Раніше Ліверпуль попрощався зі своїм форвардом Даніелем Старріджем.

ФотоIDESIGN GOLD

Джерело: Liverpool Echo

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