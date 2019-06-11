Ліверпуль за перемогу у Лізі чемпіонів отримав iPhone XS Max 512 GB, корпуси яких виконані із 24-каратного золота.

Ірландська компанія iDesign Gold вирішила привітати Ліверпуль з перемогою у Лізі чемпіонів, подарувавши футболістам золоті айфони, а саме версію iPhone XS Max 512 GB з персоналізованої задньою панеллю.

Корпус виконаний із 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофею Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця та прізвищем.

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Вартість такого iPhone від iDesign Gold може коштувати до £3500 (€3940).





























Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS Max на 512 Гб / 7 фотографий

Екслюзивний подарунок отримали 27 гравців мерсисайдців, а також коуч команди Юрген Клопп.

Усі телефони, які виготовляє компанія, поставляються в спеціальних чорних кейсах з логотипом компанії.

Раніше Ліверпуль попрощався зі своїм форвардом Даніелем Старріджем.

Фото: IDESIGN GOLD

Джерело: Liverpool Echo