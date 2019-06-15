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Факти / Спорт

Лунін – найкращий воротар Чемпіонату світу U-20

Андрій Лунін отримав Золоту рукавичку турніру.

Лунін – найкращий воротар Чемпіонату світу U-20

Голкіпер юнацької збірної України з футболу Андрій Лунін визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу для гравців віком до 20 років.

На турнірі Андрій Лунін провів шість матчів, пропустивши лише чотири голи.

Воротар української збірної отримав привітання від Реал Мадриду.

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– Уболівальники нас дуже добре підтримували. Ми грали, наче вдома. Вони нас гнали вперед і допомагали, величезне їм дякую, – розповів головний тренер української збірної.

За слова Петракова, це був найважчий матч в його житті.

– Можна сказати, що для мене це був матч життя. Ми виграли, всіх з цим вітаю, – підсумував Петраков.

Найкращим гравцем чемпіонату названий кореєць Лі Канг Ін. Золота бутса вручена норвежцю Ерлінгу Холанду, який забив 9 м’ячів на чемпіонаті.

Нагадаємо, Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

Фото: Getty Images

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