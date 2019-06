Голкіпер юнацької збірної України з футболу Андрій Лунін визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу для гравців віком до 20 років.

На турнірі Андрій Лунін провів шість матчів, пропустивши лише чотири голи.

Воротар української збірної отримав привітання від Реал Мадриду.

Читайте: Зеленський привітав молодіжну збірну України з перемогою

Lunin receiving his deserving golden glove, sky’s the limit for him, Real Madrid will have an amazing GK waiting once Courtois leaves pic.twitter.com/BW02HdUN8n

— Alexis (@PSGAlexis_) June 15, 2019