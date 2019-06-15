Андрій Лунін отримав Золоту рукавичку турніру.

Голкіпер юнацької збірної України з футболу Андрій Лунін визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу для гравців віком до 20 років.

На турнірі Андрій Лунін провів шість матчів, пропустивши лише чотири голи.

Воротар української збірної отримав привітання від Реал Мадриду.

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– Уболівальники нас дуже добре підтримували. Ми грали, наче вдома. Вони нас гнали вперед і допомагали, величезне їм дякую, – розповів головний тренер української збірної.

Lunin receiving his deserving golden glove, sky’s the limit for him, Real Madrid will have an amazing GK waiting once Courtois leaves pic.twitter.com/BW02HdUN8n — Alexis (@PSGAlexis_) June 15, 2019

За слова Петракова, це був найважчий матч в його житті.

– Можна сказати, що для мене це був матч життя. Ми виграли, всіх з цим вітаю, – підсумував Петраков.

Найкращим гравцем чемпіонату названий кореєць Лі Канг Ін. Золота бутса вручена норвежцю Ерлінгу Холанду, який забив 9 м’ячів на чемпіонаті.

Нагадаємо, Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.