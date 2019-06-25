У Великій Британії розгорівся скандал через новий турнір з гольфу, який повинен пройти у серпні в Ессексі.

У Великій Британії розгорівся скандал довкола турніру з гольфу, який має пройти 16 серпня в Ессексі.

Справа в тому, що учасників турніру супроводжуватимуть абсолютно голі дівчата-кедді. В анонсі турніру зазначено, що таких дівчат буде понад тридцять.

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Проти турніру одразу ж виступили правозахисники, активісти та гольфістки.

— Це просто жахливо. Це відкидає світ на 200 років назад. Гольф вважається спортом, в якому домінують чоловіки, і вони до цих пір регулярно дивляться косо на мене, коли я перебуваю в полі разом з ними, – заявила гольфістка Алія Сондерс.

Однак організатори виступили на захист турніру і впевнені, що він матиме великий успіх. Промоутер турніру Стів заявив, що він лише для чоловіків і розповів, що подібне раніше практикували у Південній Африці.













В Англії анонсували гольф-турнір з повністю голими дівчатами-кедді (18+) / 3 фотографии

Кедді — це помічник гравця в гольф, в чиї обов’язки входить перенесення спортивного інвентаря, слідкування за м’ячем і допомога порадами.

До речі, кенійська легкоатлетка Шіейс Чепкосгей, яку дискваліфікували раніше за допінг, виявилася чоловіком.