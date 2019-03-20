PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

З будинків після цунамі: у Токіо представили смолоскип Олімпіади-2020

В Японії представили смолоскип літніх Олімпійських ігор-2020, який виконаний у формі квітки сакури.

Олимпиада в Токио 2020

У Токіо презентували смолоскип літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Дизайн смолоскипу виконаний у формі квітки сакури, яка є одним з символів Японії. З кожної пелюстки квітки виходитимуть язики полум’я, які будуть об’єднуватися воєдино.

Читайте: На Олімпіаді-2020 буде повністю заборонено палити

Сам смолоскип виконаний з алюмінію в кольорі “золота сакура” і важить майже 1.2 кг. Також цікаво, що алюміній, який взятий для смолоскипу раніше використовувався для будівництва тимчасових помешкань в регіоні, який у 2011 році постраждав від землетрусу.

Таким чином творці смолоскипу вирішили вшанувати пам’ять жертв стихійного лиха.

Запалять вогонь 11 березня 2020 року в чергову річницу трагедії. Естафета олімпійського вогню стартує 26 березня у Фукусімі.

До речі, Японія заборонить продавати журнали для дорослих через Олімпіаду.

ДжерелоTokyo 2020

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Учасник трьох Олімпійських ігор зізнався у вживанні допінгу
На Олімпіаді-2020 буде повністю заборонено палити
Японія заборонить продавати журнали для дорослих через Олімпіаду
Думала, що помру! Олімпійська чемпіонка звинуватила тренера у зґвалтуванні
Асоціація борців: Політика не повинна заважати спорту і підготовці до Олімпіади
П’ятиразова олімпійська чемпіонка завершила кар’єру у 23 роки
Олімпіада-2020 вперше за 100 років може пройти без боксу
Калгарі відмовився від проведення Олімпіади 2026 — офіційно
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка