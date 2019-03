У Токіо презентували смолоскип літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Дизайн смолоскипу виконаний у формі квітки сакури, яка є одним з символів Японії. З кожної пелюстки квітки виходитимуть язики полум’я, які будуть об’єднуватися воєдино.

Сам смолоскип виконаний з алюмінію в кольорі “золота сакура” і важить майже 1.2 кг. Також цікаво, що алюміній, який взятий для смолоскипу раніше використовувався для будівництва тимчасових помешкань в регіоні, який у 2011 році постраждав від землетрусу.

The design of the #Tokyo2020 Olympic Torch has been unveiled! The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s best-loved flower, and will begin its journey across the country with the arrival of the cherry blossom season in March 2020. #TorchRelay @OlympicFlame pic.twitter.com/xfPn6MQz8S

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 20 марта 2019 г.