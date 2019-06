Зірка англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах вважає, що потрібно з великою повагою ставитися до жінок.

Також єгиптянин прокоментував секс-скандал за участю свого партнера у збірній Амра Варді.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.

— Mohamed Salah (@MoSalah) 26 июня 2019 г.