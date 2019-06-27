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Ні означає ні! Салах закликав з повагою ставитися до жінок

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах прокоментував скандал зі своїм партнером по національній команді Амра Варді.

Мохамед Салах

Зірка англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах вважає, що потрібно з великою повагою ставитися до жінок.

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Також єгиптянин прокоментував секс-скандал за участю свого партнера у збірній Амра Варді.

— До жінок потрібно ставитися з великою повагою. Ні означає ні. Ці речі є і повинні залишатися священними. Я думаю, що ті, хто робить помилки, можуть змінитися на краще, не треба їх відправляти відразу на гільйотину – це найпростіший вихід. Нам потрібно вірити у другий шанс, – написав Мохаммед у Twitter.

Нагадаємо, хавбека збірної Єгипту Амра Варді через секс-скандал вигнали з розташування національної команди у розпал Кубка африканських націй.

Джерело: Mohamed Salah

Фото: Dreamstime

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