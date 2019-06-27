Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах прокоментував скандал зі своїм партнером по національній команді Амра Варді.

Зірка англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах вважає, що потрібно з великою повагою ставитися до жінок.

Читайте: Мбаппе, Салах та Стерлінг очолили рейтинг найдорожчих гравців світу

Також єгиптянин прокоментував секс-скандал за участю свого партнера у збірній Амра Варді.

— До жінок потрібно ставитися з великою повагою. Ні означає ні. Ці речі є і повинні залишатися священними. Я думаю, що ті, хто робить помилки, можуть змінитися на краще, не треба їх відправляти відразу на гільйотину – це найпростіший вихід. Нам потрібно вірити у другий шанс, – написав Мохаммед у Twitter.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 июня 2019 г.

Нагадаємо, хавбека збірної Єгипту Амра Варді через секс-скандал вигнали з розташування національної команди у розпал Кубка африканських націй.

Джерело: Mohamed Salah