Збірна України на Європейських іграх у Мінську завоювала 51 медаль та посіла третє місце у командному заліку.
Європейські ігри 2019 стали для України найкращими за всю історію виступу нашої збірної – 51 медаль і третє місце серед 50 країн-учасниць.
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що з 51 медалі – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.
У Європейських іграх взяли участь 198 українских спортсменів. За перше місце належить 50 тис. грн, за друге – 40 тис. грн і за третє – 25 тис. грн.
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Раніше Жан Беленюк завоював для України золоту медаль Європейських ігор 2019 у греко-римській боротьбі.
Джерело: Ігор Жданов
Фото: НОК України
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