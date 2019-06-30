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Україна на Європейських іграх 2019 – 51 медаль і третє місце

Збірна України на Європейських іграх у Мінську завоювала 51 медаль та посіла третє місце у командному заліку.

Україна на Європейських іграх 2019

Європейські ігри 2019 стали для України найкращими за всю історію виступу нашої збірної – 51 медаль і третє місце серед 50 країн-учасниць.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що з 51 медалі – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

У Європейських іграх взяли участь 198 українских спортсменів. За перше місце належить 50 тис. грн, за друге – 40 тис. грн і за третє – 25 тис. грн.

Читайте: Європейські ігри 2019: гімнасти Верняєв і Бачинська здобули золото

Раніше Жан Беленюк завоював для України золоту медаль Європейських ігор 2019 у греко-римській боротьбі.

Джерело:  Ігор Жданов 

Фото: НОК України

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