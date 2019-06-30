В останній день Європейських ігор у Мінську спортивний гімнаст Олег Верняєв здобув для України золоту медаль у вправах на брусах.

Олег Верняєв набрав найбільшу суму балів за свій виступ на брусах – 15,333.

Ще одну золоту медаль принесла Україні гімнастка Анастасія Бачинська – вона була найкраща у вільних вправах (13,200).

– Загалом у активі наших гімнастів у столиці Білорусії 9 нагород! – уточнює НОК України.

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У Європейських іграх 2019, які проходять у Мінську з 21 до 30 червня, взяли участь 198 спортсменів з України.

Раніше Жан Беленюк завоював для України золоту медаль Європейських ігор 2019 у греко-римській боротьбі.

Джерело: НОК України