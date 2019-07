Фінал Копа Америка 2019 між Бразилією та Перу відбудеться у неділю, 7 липня. Поява там збірної Перу стала справжньої несподіванкою, адже інки у півфіналі завдали розгромної поразки чинним чемпіонат турніру збірній Чилі.

Це могло здивувати усіх, окрім авторів мультсеріалу Сімпсони, які спрогнозували такий фінал ще 6 років тому.

У 16 епізоді 25 сезону Гомер Сімпсон був рефері у матчі команд, джерсі яких нагадують кольори Бразилії та Перу.

The Simpsons even predicted the Copa America final between Brazil & Peru pic.twitter.com/ctOHkD078B

— Troll Football (@TrollFootball) 4 июля 2019 г.