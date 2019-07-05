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Зробиле це знову? Сімпсони передбачили фіналістів Копа Америка 2019

Фінал Копа Америки 2019 між Бразилією та Перу, який відбудеться 7 липня, раніше був спрогнозований у мультсеріалі Сімпсони.

Симпсоны

Фінал Копа Америка 2019 між Бразилією та Перу відбудеться у неділю, 7 липня. Поява там збірної Перу стала справжньої несподіванкою, адже інки у півфіналі завдали розгромної поразки чинним чемпіонат турніру збірній Чилі.

Це могло здивувати усіх, окрім авторів мультсеріалу Сімпсони, які спрогнозували такий фінал ще 6 років тому.

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У 16 епізоді 25 сезону Гомер Сімпсон був рефері у матчі команд, джерсі яких нагадують кольори Бразилії та Перу.

Насправді, це матч між Бразилією та Німеччиною, а не Перу. У серії саме німці здобули перемогу над бразильцями завдяки суддівству Гомера. Однак в мережі це мало кого хвилює, користувачі продовжують спекулювати з приводу можливого прогнозу фіналу.

Відзначимо, що творці Сімпсонів кілька разів передбачали всілякі політичні, соціальні та спортивні події.

Нагадаємо, збірна Бразилії обіграла Аргентину у півфіналі Копа Америка 2019.

ФотоIMDb

Джерело: AS

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