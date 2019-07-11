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Це магія, це Рома! Нова гостьова форма римлян з блискавкою

Італійська Рома показала новий гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.

Гостевая форма Ромы

Італійська Рома презентувала новий гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.

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Виїзний комплект виконаний у білому кольорі з імпровізованою блискавкою Юпітера від лівого плеча до правого бедра на джерсі. Сама блискавка поєднує три відтінки жовтий, помаранчевий та червоний. Шорти будуть пурпурово-червоного кольору.

— Це магія, це Рома, – підписано під презентацією форми у Twitter Роми.

Технічним спонсором вовків є американський спортивний бренд Nike.

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Це магія, це Рома! Нова гостьова форма римлян з блискавкою / 4 фотографии

Раніше Рома представила комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

ФотоAS Roma

Джерело: AS Roma

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