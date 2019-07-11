Італійська Рома показала новий гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.
Італійська Рома презентувала новий гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.
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Виїзний комплект виконаний у білому кольорі з імпровізованою блискавкою Юпітера від лівого плеча до правого бедра на джерсі. Сама блискавка поєднує три відтінки жовтий, помаранчевий та червоний. Шорти будуть пурпурово-червоного кольору.
— Це магія, це Рома, – підписано під презентацією форми у Twitter Роми.
Tutti i dettagli della nostra nuova maglia da trasferta
https://t.co/n6nx7QgwHY#ASRoma pic.twitter.com/pMbFTgLM93
— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июля 2019 г.
Технічним спонсором вовків є американський спортивний бренд Nike.
Раніше Рома представила комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.
Фото: AS Roma
Джерело: AS Roma