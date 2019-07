Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання Відкриття Вімблдону.

19-річна українка на своєму дебютному Вімблдоні дійшла до четвертого кола змагань і потрапила до четвірки, яка найбільше здивувала своєю грою на найпрестижнішому трав’яному турнірі.

Окрім Ястремської за звання змагається 15-річна американка Корі Гауфф (четверте коло), 22-річна чешка Кароліна Мухова (1/4 фіналу) та 23-річний італієць Маттео Берреттіні (четверте коло).

Проголосувати за Даяну можна на офіційній сторінці Вімблдону у Twitter.

Who is your pick for the @oppo Wimbledon Breakthrough Award?#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.