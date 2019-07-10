PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ястремська претендує на звання Відкриття Вімблдону

Українка Даяна Ястремська увійшла до шорт-листу претендентів на звання Відкриття Вімблдону 2019.

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання Відкриття Вімблдону.

19-річна українка на своєму дебютному Вімблдоні дійшла до четвертого кола змагань і потрапила до четвірки, яка найбільше здивувала своєю грою на найпрестижнішому трав’яному турнірі.

Читайте: Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдону вперше в кар’єрі

Окрім Ястремської за звання змагається 15-річна американка Корі Гауфф (четверте коло), 22-річна чешка Кароліна Мухова (1/4 фіналу) та 23-річний італієць Маттео Берреттіні (четверте коло).

Проголосувати за Даяну можна на офіційній сторінці Вімблдону у Twitter.

Нагадаємо, у четвертому колі Вімблдону Ястремська поступилася китаянці Чжан Шуай.

ДжерелоWimbledon

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Серена Вільямс в ефектній фотосесії показала пружні сідниці
Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдону вперше в кар’єрі
Серену Вільямс оштрафували на $10 тис. за псування газону Вімблдону
Ястремська поступилася китаянці і залишила Вімблдон
Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону
Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону
Ястремська вийшла до третього кола Вімблдону
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка