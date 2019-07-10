Українка Даяна Ястремська увійшла до шорт-листу претендентів на звання Відкриття Вімблдону 2019.
Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання Відкриття Вімблдону.
19-річна українка на своєму дебютному Вімблдоні дійшла до четвертого кола змагань і потрапила до четвірки, яка найбільше здивувала своєю грою на найпрестижнішому трав’яному турнірі.
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Окрім Ястремської за звання змагається 15-річна американка Корі Гауфф (четверте коло), 22-річна чешка Кароліна Мухова (1/4 фіналу) та 23-річний італієць Маттео Берреттіні (четверте коло).
Проголосувати за Даяну можна на офіційній сторінці Вімблдону у Twitter.
Who is your pick for the @oppo Wimbledon Breakthrough Award?#Wimbledon
— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Нагадаємо, у четвертому колі Вімблдону Ястремська поступилася китаянці Чжан Шуай.
Джерело: Wimbledon