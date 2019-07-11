Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон 2019.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу Вімблдону.

У півфіналі українка поступилася еск-першій ракетці світу Сімоні Халеп з рахунком 1:6, 3:6.

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В першому сеті Світоліна поступилася майже без шансів, тричі програвши на своїй подачі, а в другій навіть вела по геймах 3:2, але знову почала помилятися і не втримала перевагу, що призвело до поразки.

Поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин.

Таким чином у фіналі Вімблдону 2019 зіграє румунка Сімона Халеп. Її суперниця визначиться у протистоянні Серени Вільямс та Барбори Стрицової.

Нагадаємо, до 1/2 фіналу Світоліна пробилася вперше в кар’єрі, здолавши у двох сетах чешку Кароліну Мухову.