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Факти / Спорт

Світоліна без шансів програла Халеп та покинула Вімблдон

Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон 2019.

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу Вімблдону.

У півфіналі українка поступилася еск-першій ракетці світу Сімоні Халеп з рахунком 1:6, 3:6.

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В першому сеті Світоліна поступилася майже без шансів, тричі програвши на своїй подачі, а в другій навіть вела по геймах 3:2, але знову почала помилятися і не втримала перевагу, що призвело до поразки.

Поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин.

Таким чином у фіналі Вімблдону 2019 зіграє румунка Сімона Халеп. Її суперниця визначиться у протистоянні Серени Вільямс та Барбори Стрицової.

Нагадаємо, до 1/2 фіналу Світоліна пробилася вперше в кар’єрі, здолавши у двох сетах чешку Кароліну Мухову.

Фото: Dreamstime

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