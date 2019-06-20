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Манчестер Сіті зробив потужний ролик з Зінченком, який закінчився гімном України

Манчестер Сіті з нагоди підписання нового контракту з Олександром Зінченком підготував сюрприз.

Олександр Зинченко

Олександр Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті.

З цієї нагоди прес-служба містян підготувала круте відео з Сашком.

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У хвилиному ролику є нарізки ігрових моментів, згадка про схожість з бельгійцем Кевіном де Брюйне, нарізки танців Зінченка та інтерв’ю, а також момент з підняттям чемпіонського трофею АПЛ. У фіналі ролику звучить відрізок гімну України.

Нагадаємо, нова угода 22-річного українця з містянами розрахована до 2024 року.

ФотоManchester City

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