Бразилійка Марта стала першим гравцем у жіночому та чоловічому футболі, якому вдалося забити на п’яти чемпіонат світу (2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

У матчі на жіночому чемпіонаті світу 2019 між Бразилією та Італією (1:0) Марта відзначилася з пенальті. Тепер на рахунку футболістки 17 голів на чемпіонатах світу — це на один більше, ніж у Мірослава Клозе (16).

Marta is now the all-time World Cup top scorer pic.twitter.com/XUAljSSOmw

— B/R Football (@brfootball) 18 июня 2019 г.