Бразильська футболістка Марта побила рекорд Мірослава Клозе за кількістю м’ячів, забитих на чемпіонатах світу.

Бразилійка Марта стала першим гравцем у жіночому та чоловічому футболі, якому вдалося забити на п’яти чемпіонат світу (2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

У матчі на жіночому чемпіонаті світу 2019 між Бразилією та Італією (1:0) Марта відзначилася з пенальті. Тепер на рахунку футболістки 17 голів на чемпіонатах світу — це на один більше, ніж у Мірослава Клозе (16).

Marta is now the all-time World Cup top scorer pic.twitter.com/XUAljSSOmw — B/R Football (@brfootball) 18 июня 2019 г.

Третю сходинку найкращих бомбардирів в історії ЧС посідає бразилець Роналдо (15).

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33-річна Марта вважається найкращою футболісткою в історії. Бразилійка шість разів визнавалася найкращою футболісткою року за версією ФІФА.

До речі, Bleacher Report включив двох українців у топ-10 відкриттів ЧС U-20.