УЄФА не планує розводити російські та грузинські клуби за аналогією з Україною при жеребкуванні єврокубків.

Союз європейських футбольних асоціацій не буде розводити російські та грузинські клуби при жеребкуванні кваліфікаційних раундів та групового етапу Ліги чемпіонів та ліги Європи.

Таке рішення було ухвалено в організації попри загострені відносини між країнами та інциденти, які сталися в кількох матчах чемпіоната Грузії з футболу.

— Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА від 2014 року, команди з Грузії і Росії можуть знову зіграти матч проти один одного. Зміна цього рішення не планується, – йдеться в заяві УЄФА.

У наступному сезоні Ліги Європи від Росії виступлять Зеніт, Локомотив (груповий етап) та Краснодар (кваліфікація) та у Лізі Європи — Спартак, ЦСКА та Арсенал. Від Грузії у Лізі чемпіонів зіграє Сабуртало, в Лізі Європи — Чіхура, Динамо Тбілісі та Торпедо Кутаїсі.

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Нагадаємо, 20 червня біля грузинського парламенту в Тбілісі пройшла хвиля протестів, після того як у парламенті Грузії з місця спікера виступив депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов.

Пізніше футболісти трьох клубів грузинського чемпіонату – кутаїського Торпедо, тбіліського Локомотива та Металурга з Руставі вийшли на матчі чемпіонату в футболках з антиросійськими гаслами.