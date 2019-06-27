PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

УЄФА не розводитиме клуби з Грузії та Росії при жеребкуванні єврокубків

УЄФА не планує розводити російські та грузинські клуби за аналогією з Україною при жеребкуванні єврокубків.

Грузинские футболисты против России

Союз європейських футбольних асоціацій не буде розводити російські та грузинські клуби при жеребкуванні кваліфікаційних раундів та групового етапу Ліги чемпіонів та ліги Європи.

Таке рішення було ухвалено в організації попри загострені відносини між країнами та інциденти, які сталися в кількох матчах чемпіоната Грузії з футболу.

— Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА від 2014 року, команди з Грузії і Росії можуть знову зіграти матч проти один одного. Зміна цього рішення не планується, – йдеться в заяві УЄФА.

У наступному сезоні Ліги Європи від Росії виступлять Зеніт, Локомотив (груповий етап) та Краснодар (кваліфікація) та у Лізі Європи — Спартак, ЦСКА та Арсенал. Від Грузії у Лізі чемпіонів зіграє Сабуртало, в Лізі Європи — Чіхура, Динамо Тбілісі та Торпедо Кутаїсі.

Читайте: ФК Ворскла сфотографувалася з плакатом 20% моєї країни окуповані Росією

Нагадаємо, 20 червня біля грузинського парламенту в Тбілісі пройшла хвиля протестів, після того як у парламенті Грузії з місця спікера виступив депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов.

Пізніше футболісти трьох клубів грузинського чемпіонату – кутаїського Торпедо, тбіліського Локомотива та Металурга з Руставі вийшли на матчі чемпіонату в футболках з антиросійськими гаслами.

Джерело: ТАСС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Протести у Грузії: мітингувальники збираються до резиденції Іванішвілі
Росія в ПАРЄ: чому Україні варто очікувати послаблення санкцій проти РФ
Скандальний український арбітр працюватиме на матчах чемпіонату Росії
Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД
WADA анонсувала понад 100 допінгових справ проти росіян
У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”
Збитий Boeing над Донбасом: чи відповість Росія за катастрофу МН17
Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка