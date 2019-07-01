PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Капітан Ліверпуля зробив татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив пам’ятне татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19.

Джордан Хендерсон

Капітан англійського Ліверпуля Джордан Хендерсон на честь перемоги мерсисайдців у Лізі чемпіонів 2019 зробив собі пам’ятне татуювання.

Читайте: Захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС

Фото з Хендерсоном та його татуюванням виклав в себе на сторінці в Instagram каліфорнійський тату-майстер Томмі Монтойя.

Фото: instagram.com/tommymontoya/

Хендерсон вирішив набити собі зображення трофея Ліги чемпіонів та дату, коли пройшов переможний для червоних фінал — 1 червня 2019 року.

Нагадаємо, Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, здолавши лондонський Тоттенгем.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Оберу Ліверпуль! Мбаппе зробив сенсаційне зізнання
УЄФА відхилив апеляцію щодо дискваліфікації Неймара
Жеребкування ЛЧ 2019/20: ПСВ зіграє з Базелем у другому кваліфайраунді
Жеребкування ЛЧ-2019/20: Селтік, Ференцварош та БАТЕ дізнались суперників
Салах похизувався своїм уловом на відпочинку
Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS Max на 512 Гб
Футболісти Ліверпуля фліртували після фіналу ЛЧ з Кінсі Воланскі
Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїзну форму у біло-синьому кольорі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка