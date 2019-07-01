Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив пам’ятне татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19.
Капітан англійського Ліверпуля Джордан Хендерсон на честь перемоги мерсисайдців у Лізі чемпіонів 2019 зробив собі пам’ятне татуювання.
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Фото з Хендерсоном та його татуюванням виклав в себе на сторінці в Instagram каліфорнійський тату-майстер Томмі Монтойя.
Фото: instagram.com/tommymontoya/
Хендерсон вирішив набити собі зображення трофея Ліги чемпіонів та дату, коли пройшов переможний для червоних фінал — 1 червня 2019 року.
Нагадаємо, Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, здолавши лондонський Тоттенгем.
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