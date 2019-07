Барселона зустрічалася з Челсі в рамках товариського турніру Rakuten Cup. Зустріч пройшла на стадіоні в японському місті Сайтама і завершилася перемогою англійського гранду з рахунком 2:1.

Читайте: МанСіті громить Вест Гем: Зінченко і Ярмоленко зіграли у Китаї

Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив 21-річний форвард аристократів Томмі Абрагам. На 81-й хвилині підопічні Лемпарда подвоїли перевагу завдяки точному удару Росса Барклі. Єдиний гол каталонців на першій доданій хвилині другого тайму забив Іван Ракітіч.

Incase you missed the match!

Barcelona 1-2 Chelsea, all goals HD

Please retweet and follow our main account @goalstv3 #Barca #CFC #FCB #CFCinJapan #RakutenCup #Barcelona #Chelsea #Japan #BarcaChelsea pic.twitter.com/96f8M8uIxI

— OfficalGoals (@officalgoals) July 23, 2019