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Барселона поступилася Челсі в товариському матчі

Каталонська Барселона поступилася лондонському Челсі в рамках товариського матчу в Японії.

Барселона Челси

Барселона зустрічалася з Челсі в рамках товариського турніру Rakuten Cup. Зустріч пройшла на стадіоні в японському місті Сайтама і завершилася перемогою англійського гранду з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив 21-річний форвард аристократів Томмі Абрагам. На 81-й хвилині підопічні Лемпарда подвоїли перевагу завдяки точному удару Росса Барклі. Єдиний гол каталонців на першій доданій хвилині другого тайму забив Іван Ракітіч.

Наступний товариський матч блаугрнас проведуть проти японського Кобе, а аристократи зіграють з англійським Редінгом.

Раніше Барселона оголосила про перехід Антуана Грізманна за €120 млн

Фото: Getty Images

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