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Факти / Спорт

М’ятного кольору з ретро відтінком! Реал показав третій комплект форми

Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

Форма Реала третий комплект

Мадридський Реал презентував новий комплект резервної форми на сезон 2019/20.

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Третій комплект королівського клубу виконаний у бірюзовому кольорі з традиційними лініями на рукавах та плечах. Форма виконана з ретро-відтінком та V-подібним вирізом і рукавами, які нагадують комплекти минулих десятиліть.

— Спочатку зроби історію, тоді підкорюй майбутнє, – йдеться у дописі до відео з презентацією форми.

У фотосесії з презентації третього комплекту взяли участь гравці галактикос Марсело, Карім Бензема, Лукас Васкес, Іско, Гарет Бейл, Лука Модрич, Тони Кроос.

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М’ятного кольору з ретро відтінком! Реал показав третій комплект форми / 3 фотографии

Комплект для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Реал представив виїзну форму реп-кліпом.

ФотоFC Real Madrid

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