Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.
Мадридський Реал презентував новий комплект резервної форми на сезон 2019/20.
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Третій комплект королівського клубу виконаний у бірюзовому кольорі з традиційними лініями на рукавах та плечах. Форма виконана з ретро-відтінком та V-подібним вирізом і рукавами, які нагадують комплекти минулих десятиліть.
— Спочатку зроби історію, тоді підкорюй майбутнє, – йдеться у дописі до відео з презентацією форми.
Primero haz historia. Luego conquista el futuro.
Nuestra nueva tercera equipacion de @adidasfootball ya esta disponible.
https://t.co/F27QidPLPa#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/GQzae8UEBq
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2019
У фотосесії з презентації третього комплекту взяли участь гравці галактикос Марсело, Карім Бензема, Лукас Васкес, Іско, Гарет Бейл, Лука Модрич, Тони Кроос.
Комплект для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.
До речі, Реал представив виїзну форму реп-кліпом.
Фото: FC Real Madrid