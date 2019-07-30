Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

Мадридський Реал презентував новий комплект резервної форми на сезон 2019/20.

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Третій комплект королівського клубу виконаний у бірюзовому кольорі з традиційними лініями на рукавах та плечах. Форма виконана з ретро-відтінком та V-подібним вирізом і рукавами, які нагадують комплекти минулих десятиліть.

— Спочатку зроби історію, тоді підкорюй майбутнє, – йдеться у дописі до відео з презентацією форми.

Primero haz historia. Luego conquista el futuro.

Nuestra nueva tercera equipacion de @adidasfootball ya esta disponible.

https://t.co/F27QidPLPa#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/GQzae8UEBq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2019

У фотосесії з презентації третього комплекту взяли участь гравці галактикос Марсело, Карім Бензема, Лукас Васкес, Іско, Гарет Бейл, Лука Модрич, Тони Кроос.











М’ятного кольору з ретро відтінком! Реал показав третій комплект форми / 3 фотографии

Комплект для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Реал представив виїзну форму реп-кліпом.

Фото: FC Real Madrid