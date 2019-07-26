Мілан показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Італійський Мілан презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.
Комплект розробив німецький спортивний бренд Puma. Виїзний варіант россонері виконаний у традиційному для гостьового комплекту білому кольорі з чорною та червоною вставками на плечах.
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Міланці назвали цей комплект Щасливчик, адже саме у білому комплекті Мілан грав у шести з семи переможних фіналах Кубка/Ліги чемпіонів.
The Lucky One
How to look on away days#NewLevels @pumafootball pic.twitter.com/3MFllkwajX
— AC Milan (@acmilan) July 26, 2019
У презентації форми взяли участь футболісти россонері Франк Кессі, Джанлуїджі Доннарумма, Лукас Пакета, Маттіа Кальдара та Патрік Кутроне.
Раніше Мілан показав новий третій комплект форми на сезон 2019/20.
Джерело: AC Milan
Фото: AC Milan