Італійський Мілан презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Комплект розробив німецький спортивний бренд Puma. Виїзний варіант россонері виконаний у традиційному для гостьового комплекту білому кольорі з чорною та червоною вставками на плечах.

Читайте: Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах

Міланці назвали цей комплект Щасливчик, адже саме у білому комплекті Мілан грав у шести з семи переможних фіналах Кубка/Ліги чемпіонів.

The Lucky One

How to look on away days#NewLevels @pumafootball pic.twitter.com/3MFllkwajX

— AC Milan (@acmilan) July 26, 2019