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Факти / Спорт

Мілан презентував гостьову форму на сезон 2019/20

Мілан показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Милан гостевая форма

Італійський Мілан презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Комплект розробив німецький спортивний бренд Puma. Виїзний варіант россонері виконаний у традиційному для гостьового комплекту білому кольорі з чорною та червоною вставками на плечах.

Читайте: Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах

Міланці назвали цей комплект Щасливчик, адже саме у білому комплекті Мілан грав у шести з семи переможних фіналах Кубка/Ліги чемпіонів.

У презентації форми взяли участь футболісти россонері Франк Кессі, Джанлуїджі Доннарумма, Лукас Пакета, Маттіа Кальдара та Патрік Кутроне.

Раніше Мілан показав новий третій комплект форми на сезон 2019/20.

ДжерелоAC Milan

Фото: AC Milan

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