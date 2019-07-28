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Факти / Спорт

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок

Динамо зустрічалося з Шахтарем на стадіоні Чорноморець в Одесі у боротьбі за Кубок України 2019.

Динамо Шахтар Суперкубок

Динамо – Шахтар – 2:1

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Міколенко, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Караваєв (Де Пена, 68), Вербич (Цитаішвілі, 74), Бесєдін.

Шахтар: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Дентіньо, 87), Тайсон, Соломон (Тете, 66), Марлос, Мораес.

Голи: Алан Патрік, 45+3, Бурда, 80, Гармаш, 83

Динамо та Шахтар зустрічалися у матчі за Суперкубок України. Гра пройшла в Одесі на стадіоні Чорноморець та завершилася перемогою біло-синіх з рахунком 2:1.

З перших хвилин Шахтар захопив ініціативу, але рахунок у матчі вдалося відкрити лише у компенсований час до першого тайму завдяки точному удару Алана Патріка. Динамо поступалося у рахунку аж до 80-ї хвилини поки Микита Бурда не відновив паритет. Фінальну крапку у матчі поставив Денис Гармаш ще через три хвилини.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем.

Фото: Dreamstime

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