Манчестер Сіті представив новий варіант форми, в якій він вийде на поле в матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

Комплект виконаний у блакитному кольорі з білими смужками на манжетах рукавів та комірі. Особливістю форми є відсутність спонсорів на джерсі. Комплект розроблено з нагоди 125 річчя клубу.

Цікаво, що версія екіпірування лімітована — лише 1894 екземплярів, як відсилання до року заснування команди. Форму представив хавбек містян Давид Сілва.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans

Can’t wait to see it in action on Sunday!

#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG

— Manchester City (@ManCity) July 31, 2019