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Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку

Манчестер Сіті представив новий комплект екіпірування на честь 125-річчя клубу.

Давид Силва в ретро-форме Манчестер Сити

Манчестер Сіті представив новий варіант форми, в якій він вийде на поле в матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

Комплект виконаний у блакитному кольорі з білими смужками на манжетах рукавів та комірі. Особливістю форми є відсутність спонсорів на джерсі. Комплект розроблено з нагоди 125 річчя клубу.

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Цікаво, що версія екіпірування лімітована — лише 1894 екземплярів, як відсилання до року заснування команди. Форму представив хавбек містян Давид Сілва.

Матч за Суперкубок Англії відбудеться 4 серпня на легендарному Вемблі в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17.00 за київським часом.

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Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку / 3 фотографии

За підсумками сезону-2018/19 Сіті став чемпіоном АПЛ, випередивши Ліверпуль на одне очко. Також містяни завоювали обидва внутрішніх трофеї – Кубок ліги та Кубок Англії. Відтак суперником манчестерського клубу у матчі за Суперкубок стане саме Ліверпуль, який став -віце-чемпіоном АПЛ.

Фото: Manchester City

Джерело: Манчестер Сіті

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