Манчестер Сіті представив новий комплект екіпірування на честь 125-річчя клубу.

Манчестер Сіті представив новий варіант форми, в якій він вийде на поле в матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

Комплект виконаний у блакитному кольорі з білими смужками на манжетах рукавів та комірі. Особливістю форми є відсутність спонсорів на джерсі. Комплект розроблено з нагоди 125 річчя клубу.

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Цікаво, що версія екіпірування лімітована — лише 1894 екземплярів, як відсилання до року заснування команди. Форму представив хавбек містян Давид Сілва.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans Can’t wait to see it in action on Sunday! #mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG — Manchester City (@ManCity) July 31, 2019

Матч за Суперкубок Англії відбудеться 4 серпня на легендарному Вемблі в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17.00 за київським часом.











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За підсумками сезону-2018/19 Сіті став чемпіоном АПЛ, випередивши Ліверпуль на одне очко. Також містяни завоювали обидва внутрішніх трофеї – Кубок ліги та Кубок Англії. Відтак суперником манчестерського клубу у матчі за Суперкубок стане саме Ліверпуль, який став -віце-чемпіоном АПЛ.

Фото: Manchester City