Шахтар показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Донецький Шахтар презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2019/20.

Комплект футболки виконаний у традиційному помаранчевому кольорі, але без чорних смужок. Дизайн футболки натхненний забарвленням форми, в якій Шахтар 10 років тому завоював Кубок УЄФА.

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.

Читайте: Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку

У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Марлос, Віктор Коваленко та Тарас Степаненко.















Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20 / 4 фотографии

Підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня у Харкові у матчі другого туру УПЛ проти львівських Карпат.

Раніше Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

Фото: FC Shakhtar