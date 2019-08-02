Шахтар показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.
Донецький Шахтар презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2019/20.
Комплект футболки виконаний у традиційному помаранчевому кольорі, але без чорних смужок. Дизайн футболки натхненний забарвленням форми, в якій Шахтар 10 років тому завоював Кубок УЄФА.
Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.
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У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Марлос, Віктор Коваленко та Тарас Степаненко.
Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20 / 4 фотографии
Підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня у Харкові у матчі другого туру УПЛ проти львівських Карпат.
Раніше Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.
Фото: FC Shakhtar
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