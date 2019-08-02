PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20

Шахтар показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Шахтер форма на сезон 2019/20

Донецький Шахтар презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2019/20.

Комплект футболки виконаний у традиційному помаранчевому кольорі, але без чорних смужок. Дизайн футболки натхненний забарвленням форми, в якій Шахтар 10 років тому завоював Кубок УЄФА.

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.

Читайте: Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку

У презентації форми взяли участь футболісти клубу: Марлос, Віктор Коваленко та Тарас Степаненко.

  • image
  • image
  • image
  • image
Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20 / 4 фотографии

Підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня у Харкові у матчі другого туру УПЛ проти львівських Карпат.

Раніше Реал Мадрид показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

ФотоFC Shakhtar

Джерело: ФК Шахтар

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку
Динамо та Шахтар з перемоги стартували в УПЛ
М’ятного кольору з ретро відтінком! Реал показав третій комплект форми
Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок
В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників
Динамо — Шахтар – 2:1: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2019
Динамо — Шахтар: прогноз букмекерів на Суперкубок України
Де дивитися Динамо — Шахтар: матч за Суперкубок України
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка