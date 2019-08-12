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Факты / Спорт

Арсенал представил резервную форму синего цвета

Лондонский Арсенал показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Форма Арсенала третий комплект

Лондонский Арсенал представил новую резервную форму на сезон 2019/20.

Третий комплект формы канониров выполнен в темно-синем цвете с желтыми вставками. Техническим спонсором лондонцев выступил немецкий спортивный бренд Adidas.

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Форма изготовлена ​​из переработанного полиэстера, чтобы сэкономить природные ресурсы.

В презентации комплекта приняли участие футболисты Арсенала – Генрих Мхитарян, Маттео Гендузы, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Лукас Торрейра и другие.

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Арсенал представил резервную форму синего цвета / 7 фотографий

В первом туре АПЛ Арсенал на выезде минимально одолел Ньюкасл Юнайтед (1:0). В следующем туре подопечные Унаи Эмери будут принимать дома Бернли.

Ранее актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую домашнюю форму Арсенала.

ФотоFC Arsenal

Источник: Arsenal

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