Лондонский Арсенал показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.
Лондонский Арсенал представил новую резервную форму на сезон 2019/20.
Третий комплект формы канониров выполнен в темно-синем цвете с желтыми вставками. Техническим спонсором лондонцев выступил немецкий спортивный бренд Adidas.
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Форма изготовлена из переработанного полиэстера, чтобы сэкономить природные ресурсы.
Introducing our brand-new third kit
Exclusively available from @adidasfootball and Arsenal until August 18
— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2019
В презентации комплекта приняли участие футболисты Арсенала – Генрих Мхитарян, Маттео Гендузы, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Лукас Торрейра и другие.
В первом туре АПЛ Арсенал на выезде минимально одолел Ньюкасл Юнайтед (1:0). В следующем туре подопечные Унаи Эмери будут принимать дома Бернли.
Ранее актер Идрис Эльба вместе с футболистами представил новую домашнюю форму Арсенала.
Фото: FC Arsenal