Лондонский Арсенал представил новую резервную форму на сезон 2019/20.

Третий комплект формы канониров выполнен в темно-синем цвете с желтыми вставками. Техническим спонсором лондонцев выступил немецкий спортивный бренд Adidas.

Форма изготовлена ​​из переработанного полиэстера, чтобы сэкономить природные ресурсы.

Introducing our brand-new third kit

Exclusively available from @adidasfootball and Arsenal until August 18

— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2019