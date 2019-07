Автомобіль хавбека лондонського Арсенала Месута Озіла атакували озброєні грабіжники в північному районі Лондона. Разом з німцем в авто перебував його партнер по команді Сеад Колашинац.

До авто футболіста під’їхали двоє чоловіків на скутерах. Вони почали погрожувати гравцю ножем – вочевидь, хотіли викрасти машину вартістю £100 тис. та пограбувати Месута та Сеада.

Проте грабіжники недооцінили боснійця, який вискочив з авто і кинувся на злочинців. В цей момент Озіл побіг у сусідній ресторан за допомогою. Персонал ресторану, який вибіг на шум, змусив зловмисників втекти.

An incident took place in London today where Arsenal’s Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019