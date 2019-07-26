Хавбек Арсенала Месут Озіл та його партнер по команді Сеад Колашинац піддалися збройному нападу грабіжників в північному районі Лондона.

Автомобіль хавбека лондонського Арсенала Месута Озіла атакували озброєні грабіжники в північному районі Лондона. Разом з німцем в авто перебував його партнер по команді Сеад Колашинац.

До авто футболіста під’їхали двоє чоловіків на скутерах. Вони почали погрожувати гравцю ножем – вочевидь, хотіли викрасти машину вартістю £100 тис. та пограбувати Месута та Сеада.

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Проте грабіжники недооцінили боснійця, який вискочив з авто і кинувся на злочинців. В цей момент Озіл побіг у сусідній ресторан за допомогою. Персонал ресторану, який вибіг на шум, змусив зловмисників втекти.

An incident took place in London today where Arsenal’s Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking. Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers. Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) July 25, 2019

Арсенал вже заявив, що Озіл та Колашинац в нормі. На місце події прибула поліція – Месута і Сеада допитали. Взяли свідчення і у співробітників ресторану.

Раніше форвард Наполі Аркадіуш Мілік став жертвою розбійного нападу.