PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Озіла атакували озброєні грабіжники – Месута захистив одноклубник

Хавбек Арсенала Месут Озіл та його партнер по команді Сеад Колашинац піддалися збройному нападу грабіжників в північному районі Лондона.

Месут Озил

Автомобіль хавбека лондонського Арсенала Месута Озіла атакували озброєні грабіжники в північному районі Лондона. Разом з німцем в авто перебував його партнер по команді Сеад Колашинац.

До авто футболіста під’їхали двоє чоловіків на скутерах. Вони почали погрожувати гравцю ножем – вочевидь, хотіли викрасти машину вартістю £100 тис. та пограбувати Месута та Сеада.

Читайте: Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup

Проте грабіжники недооцінили боснійця, який вискочив з авто і кинувся на злочинців. В цей момент Озіл побіг у сусідній ресторан за допомогою. Персонал ресторану, який вибіг на шум, змусив зловмисників втекти.

Арсенал вже заявив, що Озіл та Колашинац в нормі. На місце події прибула поліція – Месута і Сеада допитали. Взяли свідчення і у співробітників ресторану.

Раніше форвард Наполі Аркадіуш Мілік став жертвою розбійного нападу.

Джерело: Goal.com

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup
Зухвале пограбування інкасаторського авто в Києві – витягли пакети з грошима
У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок
1 млн грн і 1 кг ювелірних виробів: під Києвом пограбували будинок бізнесмена
Футболіст Арсенала розплакався через расистські образи
Старрідж повернув свого викраденого собаку
Будинок Старріджа пограбували і вкрали пса. Гравець пропонує £33 тис. за нього
Вживані меблі та пиво зі старого хліба: як працює “моральний” паб у Лондоні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка