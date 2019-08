Під час матчу першого туру Ліги 1 Парі Сен-Жермен на Парк де Пренс у Парижі приймав Нім. Поза заявкою на гру опинився зірковий форвард парижан Неймар.

Бразилець, який все літо не втрачає надії покинути команду, не на жарт розлютив вболівальників ПСЖ.

Читайте: Неймар не потрапив у номінацію The Best – це йому дорого коштувало

Під час матчу вони розгорнули банери: “Неймар, провалюй!” та “Неймар ***** повією, це буває не лише під час ремонтаді, пам’ятаєш?,” таким чином пригадавши Неймару історію зі зґвалтуванням та його фразу про те, що найкращий момент у його кар’єрі – камбек Барселони у матчі проти ПСЖ.

Також під час матчу фанати співали пісню: Неймар – син повії.

PSG’s entire stadium chanting, “Neymar, hijo da puta” (which translates to “Neymar, you son of a bitch”) during their first game of the season right now. pic.twitter.com/rRd6Tx46rk

— indykaila News (@indykaila) August 11, 2019