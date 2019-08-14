PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Хацкевича відправили у відставку з поста тренера Динамо

Київське Динамо припинило співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем.

Александр Хацкевич

Динамо Київ припинило співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди, до якого входили Олег Лужний, Максим Шацьких, Вісенте Гомес та Михайло Михайлов.

Клуб подякував білоруському фахівцю та його помічникам за співпрацю і побажав успіхів у подальшій діяльності.

Читайте: Ващук: В Динамо вже 17 років нічого не змінюється

Хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше.

45-річний коуч працював в київському клубі з 2 червня 2017 і привів команду до двох перемог в Суперкубку України.

Нагадаємо, київське Динамо під керівництвом Олександра Хацкевича третій сезон поспіль не змогло пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка