Київське Динамо припинило співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем.

Динамо Київ припинило співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди, до якого входили Олег Лужний, Максим Шацьких, Вісенте Гомес та Михайло Михайлов.

Клуб подякував білоруському фахівцю та його помічникам за співпрацю і побажав успіхів у подальшій діяльності.

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Хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше.

45-річний коуч працював в київському клубі з 2 червня 2017 і привів команду до двох перемог в Суперкубку України.

Нагадаємо, київське Динамо під керівництвом Олександра Хацкевича третій сезон поспіль не змогло пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.