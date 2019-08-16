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Факти / Спорт

Ліверпуль зробить Салаха найвисокооплачуванішим гравцем АПЛ

Англійський Ліверпуль готується підписати новий контракт зі своєю зіркою Мохаммедом Салахом.

Салах и Клопп

Ліверпуль готовий зробити єгипетського форварда Мохаммеда Салаха найвисокооплачуванішим футболістом англійської Прем’єр-ліги із заробітною платою в £22,4 млн на рік.

Згідно зі звітів отриманих з Іспанії, на початку літнього трансферного вікна єгиптянин був близький до переходу в мадридський Реал, де йому готові були платити £430 тис. на тиждень.

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Минулого року Салах перепідписав контракт з мерсисайдцями до літа 2023 року з зарплатою £200 тис. на тиждень. Проте, Ліверпуль готовий платити своїй зірці значно більше.

Зараз найвисокооплачуванішим футболістом АПЛ наразі є чилійський форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес (£500 тис. на тиждень).

До речі, Салах увійшов до списку претендентів на приз The Best найкращому футболісту 2019 року.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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