Збірна України на товариський матч зі збірною Нігерії вийде в резервному комплекті формі.

Президент УАФ Андрій Павелко через свою сторінку у Facebook повідомив, що збірна України вперше в історії зіграє у резервному комплекті форми.

Підопічні Шевченка вийдуть у білій формі з золотими вставками на товариський матч проти збірної Нігерії.

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Раніше національна команда грала лише у традиційних жовто-синіх кольорах.

Матч Україна – Нігерія відбудеться 10 вересня на Дніпро-Арені. Початок зустрічі 21:30.

Нагадаємо, збірна України опустилася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

Джерело: Андрій Павелко