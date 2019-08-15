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Федерація футболу Нігерії сплутала кольори українського прапору

Федерація футболу Нігерії оконфузилася з прапором України, представляючи склад на товариський матч з синьо-жовтими.

Сборная Нигерии

10 вересня 2019 року збірна України у Дніпрі зустрінеться в рамках товариського матчу зі збірною Нігерії.

На сторінці у Twitter африканські бразильці опублікували список гравців, які викликані на матч.

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Справа від списку можна побачити дату матчу, а над нею – прапори національних команд. Прапор Нігерії зображений правильно, а ось на українському прапорі кольори переплутані місцями.

Пост було опубліковано 14 серпня, однак помилку досі не виправили.

Бронзові призери КАН-2019 вперше зіграють зі збірною України.

ДжерелоThe NFF

Фото: Dreamstime

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