Федерація футболу Нігерії оконфузилася з прапором України, представляючи склад на товариський матч з синьо-жовтими.
10 вересня 2019 року збірна України у Дніпрі зустрінеться в рамках товариського матчу зі збірною Нігерії.
На сторінці у Twitter африканські бразильці опублікували список гравців, які викликані на матч.
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Справа від списку можна побачити дату матчу, а над нею – прапори національних команд. Прапор Нігерії зображений правильно, а ось на українському прапорі кольори переплутані місцями.
Пост було опубліковано 14 серпня, однак помилку досі не виправили.
Бронзові призери КАН-2019 вперше зіграють зі збірною України.
Джерело: The NFF
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