Ханнес Вольф отримав важку травму під час матчу чемпіонаті Європи U-21 Сербія — Австрія.

В матчі чемпіонату Європи U-21 футболіст збірної Австрії Ханнес Вольф отримав жахливу травму в матчі проти однолітків з Сербії.

Вольф став одним з авторів голів у ворота збірної Сербії, але головним моментом поєдинку стала жахлива травма форварда. У другому таймі гравець поборовся за м’яч з сербом Вукашином Йовановичем і зламав ногу.

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Арбітр показав Йовановичу червону картку, хоча серб не мав безпосереднього відношення до травми Вольфа.

What a horrible injury from #Austria Hannes Wolf. Get well soon. pic.twitter.com/oYINONaRUd — Red Devils Crew (@RedDevilsCrew) 17 июня 2019 г.

Після матчу Вольф вирушив до Зальцбурга, де пройде обстеження та перенесе операцію.

Точні терміни відновлення стануть відомі пізніше, однак цей процес займе від трьох до шести місяців.

Гра завершилася перемогою австрійців з рахунком 2:0.

До речі, форвард Сканторп Юнайтед Джош Морріс забив гол після того, як воротар Плімут Аргайл Метт Мейсі отримав травму.