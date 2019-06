В матчі чемпіонату Європи U-21 футболіст збірної Австрії Ханнес Вольф отримав жахливу травму в матчі проти однолітків з Сербії.

Вольф став одним з авторів голів у ворота збірної Сербії, але головним моментом поєдинку стала жахлива травма форварда. У другому таймі гравець поборовся за м’яч з сербом Вукашином Йовановичем і зламав ногу.

Арбітр показав Йовановичу червону картку, хоча серб не мав безпосереднього відношення до травми Вольфа.

What a horrible injury from #Austria Hannes Wolf. Get well soon. pic.twitter.com/oYINONaRUd

