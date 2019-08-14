Співробітники португальського Порту не пустили журналістів російського телеканалу Матч ТВ в мікст-зону і на прес-конференцію після мачту Порту – Краснодар, а пізніше звинуватили у брехні.

Після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Порту та Краснодаром, який закінчився перемогою російського клубу, співробітники португальського клубу не пустили на прес-конференцію та у мікс-зону журналістів російського каналу Матч ТВ.

За словами російських журналістів, їм довелося покинути територію стадіона Драгау, щоб зробити включення з Португалії.

Пізніше директор телеканалу Матч ТВ Гавриїл Гордеєв розповів, що португальський клуб, якому належали права на трансляцію поєдинку, змінив умови угоди з російським телеканалом. Це стало причиною того, що в Росії не показали матч.

За його словами, після зміни умов Порту заблокував доступ до сигналу матчу. Гордєєв заявив, що переговори з португальським клубом тривали весь час, через що канал не повідомив про проблему заздалегідь. Він також підкреслив, що в Порту не пояснили своє рішення, а просто в один момент зажадали багато грошей.

На таку заяву та обвинувачення директора Матч ТВ миттєво відреагували у Португалії. Директор з комунікацій Порту Франсишку Мораес заявив, що клуб не змінював умови показу трансляції матчу кваліфікації Ліги чемпіоном з Краснодаром для російського телеканалу Матч ТВ.

— Порту встановив ціну в €50 тис. за трансляцію. Російський канал спочатку запропонував €15 тис. – цю пропозиція Порту відхилив. Попри це, Матч ТВ продовжив анонсувати трансляцію. Лише в понеділок ми отримали згоду щодо €50 тис., за умови, що дедлайн з оплатою закінчувався за півтори години до гри. У день поєдинку російський канал продовжував робити вигляд, що не може перевести гроші. За півтори години до матчу ми обрізали сигнал. Це брехня, що ми змінили умови угоди. Хто не дотримувався домовленостей, так це російський канал. Решта – просто розмови, щоб обдурити російських глядачів, – заявили у Порту.

У наступному турі кваліфікації Ліги чемпіонів російський Краснодар зустрінеться з грецьким Олімпіакосом.

Нагадаємо, київське Динамо не змогло пройти Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: Спорт Экспресс, RT