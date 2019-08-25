У Харкові на стадіоні Металіст донецький Шахтар обіграв ФК Маріуполь у п’ятому турі чемпіонату України з футболу.
Матч Шахтар-Маріупол завершився з рахунком 5:1.
У складі Шахтаря відзначилися Тете – на 8-й та 11-й хвилинах, Жуніор Мораес – на 12-й, Тайсон – пенальті на 62 хвилині та Маркос Антоніо – 83-тя.
У Маріуполя єдиний гол забив Владислав Вакула (78).
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Нагадаємо, 18 серпня донецький Шахтар обіграв ФК Львів у четвертому турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.
Джерело: FC SHAKHTAR
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