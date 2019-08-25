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Факти / Спорт

Шахтар розгромив Маріуполь – рахунок 5:1

У Харкові на стадіоні Металіст донецький Шахтар обіграв ФК Маріуполь у п’ятому турі чемпіонату України з футболу.

Шахтар розгромив Маріуполь

Матч Шахтар-Маріупол завершився з рахунком 5:1.

У складі Шахтаря відзначилися Тете – на 8-й та 11-й хвилинах, Жуніор Мораес – на 12-й, Тайсон – пенальті на 62 хвилині та Маркос Антоніо – 83-тя.

У Маріуполя єдиний гол забив Владислав Вакула (78).

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Нагадаємо, 18 серпня донецький Шахтар обіграв ФК Львів у четвертому турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.

Джерело: FC SHAKHTAR

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