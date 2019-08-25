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Факты / Спорт

Шахтер разгромил Мариуполь – счет 5:1

В Харькове на стадионе Металлист донецкий Шахтер обыграл ФК Мариуполь в пятом туре чемпионата Украины по футболу.

Шахтар розгромив Маріуполь

Матч Шахтер-Мариуполь завершился со счетом 5:1.

В составе Шахтера отличились Тете – на 8-й и 11-й минутах, Жуниор Мораес – на 12-й, Тайсон – пенальти на 62 минуте и Маркос Антонио – 83-я.

У Мариуполя единственный гол забил Владислав Вакула (78).

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Напомним, 18 августа донецкий Шахтер обыграл ФК Львов в четвертом туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Источник: FC SHAKHTAR

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