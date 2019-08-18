Донецький Шахтар обіграв ФК Львів у четвертому турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.

На Арені Львів завершився матч з рахунком 2:0 між донецьким Шахтарем і ФК Львів.

Гірники протягом усього часу володіли ініціативою і вже в першому таймі забили два м’ячі у ворота львів’ян.

З інтервалом всього в 6 хвилин голи забили Маркос Антоніо і Дентіньо.

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У Шахтаря був шанс забити і третій м’яч під час пенальті, проте суддя не зарахував удар Алана Патріка через гравців, які завчасно забігли у штрафну. А повторний удар був не успішний.

Однак матч для Шахтаря не пройшов без втрат: травма коліна у Олександра Піхаленка і пошкодження у Дентіньо.

На 53-й хвилині бразильця замінив Маркос Антоніо. Олександра на 74 хвилині винесли з поля на ношах.

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Фото: fcshakhtar