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Погба став Чорною пантерою: футболістів помістили на постери номінантів Оскар

Спортивне видання Bleacher Report помістило футболістів на постери номінантів кінонагороди Оскар 2019.

Оскар футбол

Спортивне видання Bleacher Report обіграло номанінтів премії Оскар, список яких напередодні оголосила американська кіноакадемії.

Посилаючись до європейського футбольного сезону на постери претендентів помістили відомих футболістів та команди.

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Вийшло доволі непогано, якщо закрити очі на те, що Рома Альфонсо Куарона насправді не є історією про Рим. І, на відміну від фільму, італійський клуб нічого не виграє.

Атакувальне тріо Ліверпуля — Салах-Фірміно-Мане помістили на постер фільму Йоргоса Лантімоса Фаворитка. З огляду на те, що червоні вже давно є лідерами турнірної таблиці АПЛ.

Форвард МЮ Поль Погба замінив на постері Чорної пантери Чедвіка Боузмана. А талановитий вінгер Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо опинився на постері Народження зірки.

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Погба став Чорною пантерою: футболістів помістили на постери номінантів Оскар / 4 фотографии

До речі, Неймар очолив список найдорожчих футболістів світу за версією KPMG.

Фото.

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