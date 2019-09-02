Факти ICTV підбивають підсумки 6-го туру української Прем’єр-ліги 2019/20.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли шостий тур. Відкривали його в Чернігові матчем місцевої Десни з львівськими Карпатами, в якому суперники не змогли визначити переможця.

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Донецький Шахтар здобув шосту перемогу в новому сезоні УПЛ, розгромивши на виїзді донецький Олімпік, а ось луганська Зоря відібрала очки у київського Динамо.

Десна — Карпати – 0:0

Дніпро-1 — Колос – 2:1

Голи: Назаренко, 59 Когут, 90+3 — Морозко, 18

Ворскла — Олександрія – 0:1

Голи: Шастал, 23

Львів — Маріуполь – 0:1

Голи: Вакула, 61

Олімпік — Шахтар – 0:4

Голи: Мораем, 13, 80 Соломон, 45+2 Марлос, 60

Зоря — Динамо – 2:2

Голи: Громов, 42 Абу, 82 — Родрігес, 18 Де Пена, 36

Після шести турів Шахтар є одноосібним лідером турнірної таблиці, маючи у своєму активі 18 очок. Другу сходинка у Десни – 11 очок. На третій позиції Зоря (11).

Нагадаємо, визначилися суперники київського Динамо та Олександрії у груповому етапі Ліги Європи-2019/20.

Фото: FC Zorya