Факты ICTV подводят итоги 6-го тура украинской Премьер-лиги 2019/20.

Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли шестой тур. Открывали его в Чернигове матчем местной Десны с львовскими Карпатами, в котором соперники не смогли определить победителя.

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Донецкий Шахтер одержал шестую победу в новом сезоне УПЛ, разгромив на выезде донецкий Олимпик, а вот луганская Заря отобрала очки у киевского Динамо.

Десна — Карпаты – 0:0

Днепр-1 — Колос – 2:1

Голы: Назаренко, 59 Когут, 90+3 — Морозко, 18

Ворскла — Александрия – 0:1

Голы: Шастал, 23

Львов — Мариуполь – 0:1

Голы: Вакула, 61

Олимпик — Шахтер – 0:4

Голы: Мора, 13, 80 Соломон, 45+2 Марлос, 60

Заря — Динамо – 2:2

Голы: Громов, 42 Абу, 82 — Родригес, 18 Де Пена, 36

После шести туров Шахтер является единоличным лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков. Вторая ступенька у Десны – 11 очков. На третьей позиции Заря (11).

Напомним, определились соперники киевского Динамо и Александрии в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

Фото: FC Zorya