PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Марадона працевлаштувався в Аргентині

Дієго Марадона очолив аргентинський клуб Хімнасіа і Есгріма з міста Ла-Плата.

Диего Марадона

Аргентинський футбольний клуб Хімнасіа і Есгріма з міста Ла-Плата оголосив про підписання контракту з легендою вітчизняного футболу Дієго Марадоною.

Сторони підписали угоду терміном на один рік.

Дивіться: Марадона отримав тортом в обличчя

Хімнасія виступає в аргентинській Суперлізі. Перший матч на чолі свого нового клубу Марадона проведе 15 вересня.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasia_oficial)

Останнім місцем роботи Марадони був мексиканський Дорадос, якаий він залишив у червні цього року.

ДжерелоGimnasia

ФотоDiego Maradona

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кокорин и Мамаев
Суд відпустив футболістів Кокоріна та Мамаєва за УДЗ
Н’Голо Канте
Зірка Челсі прийшов на весілля до доньки фаната
Жена Кевина Янсена
Дружину голандського футболіста вигнали з трибун під час матчу чоловіка в Ірані
Олександр Каплієнко
Батько українського футболіста зник в анексованому Криму
Кристоф Метцельдер
Екс-гравець Реала підозрюється у розповсюдженні дитячої порнографії
Радамель Фалькао в Галатасарае
25 тис. фанатів зустріли Фалькао в аеропорту Стамбула
Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20
УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20
ФК Бери
В Англії виключили з Ліги один з найстаріших клубів країни
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка