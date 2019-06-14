Дієго Марадона залишив посаду головного тренера мексиканського Дорадос де Сіналоа.

Дієго Марадона пішов з посади головного тренера мексиканського клубу Дорадос де Сіналоа.

58-річний аргентинець повинен перенести дві операції на коліні та плечі, тому лікарі рекомендували йому зосередитися на здоров’ї.

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Дорадос побажав Марадоні якнайшвидшого одужання.

— Разом ми здивували світ. Ми показали, що футбол – це пристрасть. Спасибі за все, бос! Одужуйте і скоро побачимося!- йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

Cuando nadie creía en nosotros, escribimos una aventura inolvidable de la mano del Diego de Sinaloa. ¡Nos veremos pronto, Jefe! #LaHicimosDeDiez pic.twitter.com/PZJKq1Rpas — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 14 июня 2019 г.

Нагадаємо, у вересні минулого року Марадона очолив клуб Дорадос де Сіналоа.

Джерело: Dorados de Sinaloa

Фото: Dorados de Sinaloa