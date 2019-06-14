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Факти / Спорт

Разом ми здивували світ: Марадона покинув Дорадос через проблеми зі здоров’ям

Дієго Марадона залишив посаду головного тренера мексиканського Дорадос де Сіналоа.

Диего Марадона

Дієго Марадона пішов з посади головного тренера мексиканського клубу Дорадос де Сіналоа.

58-річний аргентинець повинен перенести дві операції на коліні та плечі, тому лікарі рекомендували йому зосередитися на здоров’ї.

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Дорадос побажав Марадоні якнайшвидшого одужання.

— Разом ми здивували світ. Ми показали, що футбол – це пристрасть. Спасибі за все, бос! Одужуйте і скоро побачимося!- йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

Нагадаємо, у вересні минулого року Марадона очолив клуб Дорадос де Сіналоа.

Джерело: Dorados de Sinaloa

ФотоDorados de Sinaloa

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