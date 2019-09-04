Челсі показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Лондонський Челсі презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

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Третій комплект аристократів виконаний у чорному кольорі, але з червоним окантуванням на комірі та рукавах. Шорти теж чорного кольору.

— Ми надихалися 1990 роками. Футболка прикрашена квітами незабутніх клубних смуг і логотипом Nike Futura, який відображає культові комплекти форм минулого, – сказано у Twitter лондонців.

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike.











Чорна і з червоним окантуванням! Челсі показав третій комплект форми / 3 фотографии

Після чотирьох турів АПЛ-2019/20 Челсі йде на 11-му місці, набравши п’ять очок.

Нагадаємо, на домашній формі Челсі присутні фрагменти Стемфорд Брідж.

Фото: Chelsea FC