Порностудия из Майами BangBros готова заплатить $10 млн баскетбольному клубу Майами Хит, за изменение названия их домашней арены American Airlines Arena на BangBros Center или The BBC.

We’ve officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka ‘The BBC’ #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7

— BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019