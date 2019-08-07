Футболіст Аталанти Маттео Пессіна отримав спеціальні подарунки від PornHub.

Півзахисник Аталанти Маттео Пессіна місяць тому прибув на передсезонний збір команди з сумкою, на якій був зображений логотип одного з найпопулярніших порносайтів світу PornHub. На сумці також були автографи зірок порноіндустрії, зокрема Мії Халіфи.

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Представники порносайту оцінили таку безкоштовну рекламу з боку гравця та засипали 22-річного гравця подарунками від Pornhub – футболками, рюкзаками та іншими речами, про що він сам повідомив в соцмережах.

Нагадаємо, у липні 2019 року до Аталанти перейшов хавбек збірної України Руслан Маліновський. У сезоні-2019/20 Аталанта дебютує в Лізі чемпіонів.

Фото: Atalanta B.C.