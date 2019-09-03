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Факти / Спорт

Англійський клуб уклав спонсорську угоду зі стрип-клубом і розлютив фанатів

Регбійний клуб Ворсінг уклав спонсорську угоду зі стриптиз-клубом Platinum Lace Brighton.

Английский клуб заключил спонсорское соглашение со стрип-клубом и разозлил фанатов

Регбійний клуб Ворсінг із Західного Сассексу, який виступає у четвертій за силою англійській лізі, уклав спонсорський контракт зі стрип-клубом Platinum Lace Brighton.

Прес-служба клубу про це повідомила у соцмережі Facebook, розмістивши рекламний банер з назвою клубу та жінкою у нижній білизні.

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Така спонсорська угода неабияк обурила фанатів, які висловили своє невдоволення у коментарях.

— Я просто не можу повірити. Моїй п’ятирічній доньці доведеться побачити цю рекламу, – написав один з фанатів. Ще один фанат жартома запитав, Чи будуть на матчах маскоти від спонсора?

Після негативної реакції фанатів, Ворсінгу довелося розірвати спонсорську угоду з Platinum Lace Brighton.

Раніше в Англії анонсували гольф-турнір з повністю голими дівчатами-кедді.

Джерело: The Sun

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