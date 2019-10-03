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Факти / Спорт

Місс Бум Бум 2019 стала фанатка Мессі та модель Playboy

Бразильська модель Playboy Сьюзі Кортез виграла титул Міс Бум Бум 2019.

Сьюзи Кортез

Конкурс Міс Бум Бум 2019 та звання найкрасивіших сідниць виграла бразильська модель Playboy Сьюзі Кортез.

Цьогоріч конкурс проходив у Мехіко і в ньому взяли участь моделі з США, Канади, Німеччини, Португалії, Австралії, Іспанії, Великої Британії, Мексики, Бразилії та Франції. Всього було 20 учасниць, які демонстрували перед жюрі у бікіні свої принади.

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Окрім титулу Кортез отримала приз у розмірі £10 тис. Другу сходинку посіла француженка Раян Лаура Соуза, а третє місце у британки Джессіки Лопес.

 

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Допис, поширений Miss Bumbum World (@missbumbumbrasil)

Сьюзі Кортез вже отримувала титул Міс Бум Бум чотири роки тому. Зараз дівчині 29 років, вона незаміжня. На її сторінку в Instagram підписано 2 млн фоловерів. Понад 10 років Кортез займається силовим спортом.

  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
  • Сьюзи Кортез
Місс Бум Бум 2019 стала фанатка Мессі та модель Playboy / 8 фотографий

Також Сьюзі є палкою прихильницею форварда Барселони Ліонеля Мессі. На її сідницях є навіть татуювання з іменем Мессі та його ігровим номером.

 

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Допис, поширений (@suzycortezoficial)

Конкурс Міс Бум Бум заснував у 2011 році 40-річний підприємець Какау Олівер. Вісім років змагання проводилося на території Бразилії, а в фіналі брали участь 27 дівчат – по одній від кожного штату країни.

За умовами конкурсу, жінкам заборонено користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів сідниць. Цьогоріч змагання стали міжнародними.

До речі, під час матчу з американського футболу між Арканзасом та Техасом на трибунах з’явилася фанатка без штанів.

Фото: Suzy Cortez

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