Бразильська модель Playboy Сьюзі Кортез виграла титул Міс Бум Бум 2019.

Конкурс Міс Бум Бум 2019 та звання найкрасивіших сідниць виграла бразильська модель Playboy Сьюзі Кортез.

Цьогоріч конкурс проходив у Мехіко і в ньому взяли участь моделі з США, Канади, Німеччини, Португалії, Австралії, Іспанії, Великої Британії, Мексики, Бразилії та Франції. Всього було 20 учасниць, які демонстрували перед жюрі у бікіні свої принади.

Читайте: Фанати Наполі вимагали у журналістки показати груди – вона їм відповіла

Окрім титулу Кортез отримала приз у розмірі £10 тис. Другу сходинку посіла француженка Раян Лаура Соуза, а третє місце у британки Джессіки Лопес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Miss Bumbum World (@missbumbumbrasil) 1 Жов 2019 р. о 1:36 PDT

Сьюзі Кортез вже отримувала титул Міс Бум Бум чотири роки тому. Зараз дівчині 29 років, вона незаміжня. На її сторінку в Instagram підписано 2 млн фоловерів. Понад 10 років Кортез займається силовим спортом.































Місс Бум Бум 2019 стала фанатка Мессі та модель Playboy / 8 фотографий

Також Сьюзі є палкою прихильницею форварда Барселони Ліонеля Мессі. На її сідницях є навіть татуювання з іменем Мессі та його ігровим номером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений (@suzycortezoficial) 19 Вер 2019 р. о 7:40 PDT

Конкурс Міс Бум Бум заснував у 2011 році 40-річний підприємець Какау Олівер. Вісім років змагання проводилося на території Бразилії, а в фіналі брали участь 27 дівчат – по одній від кожного штату країни.

За умовами конкурсу, жінкам заборонено користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів сідниць. Цьогоріч змагання стали міжнародними.

До речі, під час матчу з американського футболу між Арканзасом та Техасом на трибунах з’явилася фанатка без штанів.

Фото: Suzy Cortez